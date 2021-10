Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines HAPPY HALLOWEEN ! Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines

HAPPY HALLOWEEN ! Sarreguemines, 30 octobre 2021, Sarreguemines. HAPPY HALLOWEEN ! 2021-10-30 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 17:00:00

Sarreguemines Moselle Esprit, esprit es-tu là ? Si tu es là, frappe une fois ! Toc…

En cette journée d’Halloween, les fantômes hantent la Médiathèque. On entend des grincements, des claquements de portes. Dans un coin, les sorcières racontent des histoires effrayantes. De drôles de pommes sculptées s’allument les unes après les autres. De folles créatures en tablier sanguinolent s’affairent en cuisine. Les masques les plus terrifiants seront de sortie. Venez passer une journée d’horreur, festive, inoubliable. Laissez vos peurs de côté, portez votre plus beau costume et demandez aux bibliothécaires s’ils préfèrent des bonbons ou un sort. Tous publics / – 12 ans accompagnés – Entrée gratuite sur réservation uniquement. +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unsplash dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Lieu Sarreguemines Adresse Ville Sarreguemines lieuville 49.11196#7.06934