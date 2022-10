Happy Halloween Mortrée Mortrée Catégories d’évènement: Mortrée

Orne

Happy Halloween Mortrée, 22 octobre 2022, Mortrée. Happy Halloween

Salle des fêtes Mortrée Orne Cdc des Sources de l’Orne Cdc des Sources de l’OrneCdc des Sources de l’Orne

2022-10-22 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-22 01:00:00 01:00:00 Mortrée

Orne Mortrée Repas d’halloween à la salle des fêtes de Mortrée. Soirée dansante et venir déguisé . Menu Kir vin blanc assiette de crudités. Tartiflette , salade, fromage, tarte normande et boule de glace. Repas d’halloween à la salle des fêtes de Mortrée. Soirée dansante et venir déguisé . Menu Kir vin blanc assiette de crudités. Tartiflette , salade, fromage, tarte normande et boule de glace. +33 6 13 62 35 58 Mortrée

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Cdc des Sources de l’Orne Cdc des Sources de l’Orne

Détails Catégories d’évènement: Mortrée, Orne Autres Lieu Mortrée Adresse Salle des fêtes Mortrée Orne Cdc des Sources de l’Orne Cdc des Sources de l’OrneCdc des Sources de l’Orne Ville Mortrée lieuville Mortrée Departement Orne

Mortrée Mortrée Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortree/

Happy Halloween Mortrée 2022-10-22 was last modified: by Happy Halloween Mortrée Mortrée 22 octobre 2022 Mortrée Orne Salle des fêtes Mortrée Orne Cdc des Sources de l’Orne

Mortrée Orne