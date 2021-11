HAPPY FIST / xINQUISITIONx / RATS DON’T SINK Cherrydon, 16 décembre 2021, La Penne-sur-Huveaune.

Cherrydon, le jeudi 16 décembre à 20:00

Concert caritatif pour l’association Hardcore Cares avec des groupes de 1er choix. A l’approche de Noël, on pense avec le coeur à nos amis poilus (donc toi, le/la barbu(e) tu seras de fait présent) afin d’aider nos compagnons, qui ont besoin de nous! HARDCORE CARES est une association mondiale qui lutte pour venir en aide aux animaux partout dans le monde par le biais des musiques extrêmes. P.A.F.: 5 euros La totalité du versement des entrées servira à aider les animaux dans le besoin pour HARDCORE CARES FRANCE (refuges et associations de terrain en France.) Pour soutenir & adhérer à HxC Cares: [https://hardcorecares-france.com](https://hardcorecares-france.com) Philippe, représentant de l’asso pour la région Sud-Est de France sera également présent avec son stand et merchandising. ON VOUS ATTEND NOMBREUX!!! Ce sont 3 grands groupes de HxC marseillais aux grands coeurs et cris qui vous accueilleront avec la douce violence mélodique que vous aimez tant. –> HAPPY FIST (Hardcore/Beatdown band) for the fans of Providence, Alea Jacta Est, Terror, CDC, Nasty, Sworn Enemy, Madball, In Other Climes…. [https://happyfisthxc.bandcamp.com/](https://happyfisthxc.bandcamp.com/) [https://youtu.be/vK7K2slzgLg](https://youtu.be/vK7K2slzgLg) [https://www.facebook.com/happyfisthxc/](https://www.facebook.com/happyfisthxc/) –> xINQUISITIONx (Fastcore) We play loud, we play fast, we play short. [https://xinquisitionx.bandcamp.com](https://xinquisitionx.bandcamp.com) [https://www.facebook.com/xINQUISITIONx](https://www.facebook.com/xINQUISITIONx) –> RATS DON’T SINK (Hardcore Punk) Since their beginnings in January 2014, RATS DON’T SINK has played many gigs in the South of France with bands such as The Casualties, Komintern Sect, Bishops Green, Bastards On Parade or Grade 2 to name but a few, and released 3 records: “From Sewers They Come” (2018), “Rats In The Cab” (2019) and the brand new one, “Stubborn Rodents”, out on February 21st 2021. // Depuis leurs débuts en Janvier 2014, ils ont arpenté le Sud de la France et joué avec des groupes comme The Casualties, Komintern Sect, Bishops Green, Bastards On Parade ou Grade 2 pour n’en citer que quelques-uns, et sorti 3 disques : “From Sewers They Come” (2018), “Rats In The Cab” (2019) et le petit dernier, “Stubborn Rodents”, dans les bacs le 21 Février 2021. [https://ratsdontsink.bandcamp.com](https://ratsdontsink.bandcamp.com) [https://www.youtube.com/channel/UCfOYs1fMmBXHAPpGUnu_zgw](https://www.youtube.com/channel/UCfOYs1fMmBXHAPpGUnu_zgw) [https://www.facebook.com/ratsdontsink13](https://www.facebook.com/ratsdontsink13)

5€

♫HxC♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T23:59:00