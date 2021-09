Montreuil Théâtre Municipal Berthelot Montreuil, Seine-Saint-Denis Happy dreams, une histoire kurde Théâtre Municipal Berthelot Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

du jeudi 7 octobre au samedi 9 octobre à Théâtre Municipal Berthelot

Le regard à hauteur d’enfant puis d’adolescent, Aram Tastekin se livre avec délicatesse. Découvrant le coca ou fuguant à Antalya pour voir des femmes russes en vrai, il nous fait vivre de l’intérieur le quotidien d’un jeune homme kurde en Turquie. Ecrit et mis en scène par Élie Guillou, ami et connaisseur de la cause kurde, ce spectacle nous révèle pas à pas toute la complexité politique de son pays et l’immense gourmandise de vivre de ses habitants. Cie La voix des autres

Tarifs : 12€/8€/5€

Tarifs : 12€/8€/5€
Dans le cadre de la semaine bleue
Théâtre Municipal Berthelot
6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T22:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T16:00:00;2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

