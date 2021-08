Paris Bibliothèque Forney Paris Happy Dreams Hotel Bibliothèque Forney Paris Catégorie d’évènement: Paris

Happy Dreams Hotel raconte l’histoire d’une amitié à l’épreuve de l’oppression. Celle qui lie Aram et son cousin, depuis leur découverte du Coca-Cola dans un hameau kurde perdu des montagnes d’Anatolie jusqu’à l’incendie de leur village par l’armée turque. Les deux amis réagissent différemment à cette tragédie : déplacés dans la grande ville de Diyarbakir, l’un se réfugie dans le théâtre, l’autre dans le militantisme. Amis, complices autant que rivaux, les deux jeunes hommes confrontent alors leurs choix. Aram Ikram Tastekin* (Kurdistan turc), raconte son histoire, accompagné aux percussions par Neşet Kutas (Kurdistan kurde), mis en scène par d’Elie Guillou (France) *membre de l’atelier des artistes en exil Une histoire d’amitié entre deux cousins mise à l’épreuve par l’oppression du peuple kurde. Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

