Happy Devils Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Happy Devils Centre d’animation Lalande, 12 mars 2022, Toulouse. Happy Devils

Centre d’animation Lalande, le samedi 12 mars à 19:00

Apéro-concert ————- **Blues désertique** **Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes ** Blues, groove, humour et poésie…Puisant dans les groove new-yorkais d’Eric Bibb, le son psychédélique de Jimmy Hendrix, le blues du Sud de Brother Dege, ou encore l’univers décalé de Tom Waits, le duo Happy Devils vous embarque pour un voyage musical moderne, hypnotique et puissant. **Chant** Lily Westphal / **Guitare** Martin Mazelier **Concert suivi de [Match impro](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44489/Match%20impro?_k=1y9uiz)**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T22:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Lalande Adresse 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Lalande Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Happy Devils Centre d’animation Lalande 2022-03-12 was last modified: by Happy Devils Centre d’animation Lalande Centre d’animation Lalande 12 mars 2022 Centre d’animation Lalande Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne