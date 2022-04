HAPPY DEVILS

2022-04-26 – 2022-04-30 L’histoire d’un blues fragile et authentique en proie à l’univers intense du rock et des musiques improvisées. Le duo Happy Devils joue de ses voix, guitares et percussions pour vous conter une histoire.

Genre : blues désertique et dérangé

Genre : blues désertique et dérangé

Durée : 50mn. +33 5 61 62 14 85 http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2207 L'histoire d'un blues fragile et authentique en proie à l'univers intense du rock et des musiques improvisées.

