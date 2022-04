Happy days – le printemps des commerçants www.mougins.fr Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

La Ville de Mougins soutient ses commerçants renouvelant cette année les « Happy days – Fêtons le printemps des commerçants ». Une semaine placée sous le signe de la gaieté et de la mise en valeur du commerce de proximité. Décoration des zones commerçantes de la commune : fanions et décoration florale aux couleurs des Happy Days, Ambiance musicale avec déambulation de groupes de musique dans les différentes zones commerçantes de la ville. **Jeu concours !** Participez au jeu concours organisé par la ville. Une carte de fidélité vous sera offerte, faites là tamponner durant cette semaine pour tout vos achats dans les établissements particiapants. Vous pourrez remettre votre carte complète (6 tampons) en mairie pour participer à un tirage au sort et tentez de gagner de nombreux lots offerts par la Ville et par les commerçants. Happy days – le printemps des commerçants www.mougins.fr Mougins Mougins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T20:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T20:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T20:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T20:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T20:00:00;2022-04-30T09:00:00 2022-04-30T20:00:00

