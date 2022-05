Happy Day : Tous à l’Opéra ! Opéra de Lille, 7 mai 2022, Lille.

Happy Day : Tous à l’Opéra !

Opéra de Lille, le samedi 7 mai à 12:30

Pour visiter et expérimenter. Pour écouter et ressentir. Pour chanter et danser. Aujourd’hui, tous à l’Opéra de Lille ! Au programme, fantaisie et poésie pour célébrer [_Le Songe d’une nuit d’été_](https://www.opera-lille.fr/spectacle/le-songe-dune-nuit-dete/) de Britten, un opéra féerique d’après la comédie de Shakespeare, à découvrir jusqu’au 22 mai ! Entrée libre de 12h30 à 18h30 Activités gratuites [**Programme détaillé**](https://www.opera-lille.fr/spectacle/happy-day-mai-2022/) **Bal chorégraphique** Par Sylvain Groud et le Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France **Des madeleines dans la galaxie** Par le Collectif Spat’Sonore **Panorama sonore** Par le Collectif Meute **Chœur parlé** Par le Collectif Meute **Atelier chant** Par Brigitte Rose, cheffe de chœur, responsable artistique et pédagogique de Finoreille **Visite libre de la Grande salle et visites accompagnées e du plateau**

Entrée libre

Une journée portes ouvertes pleine de fantaisie et de poésie

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T12:30:00 2022-05-07T18:30:00