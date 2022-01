Happy Day Opéra de Lille, 26 février 2022, Lille.

### Les plus beaux espaces de l’Opéra vous accueillent pour de nouvelles expériences musicales, sonores et chorégraphiques ! Au programme ———— **Terry Riley,** **_In C_** Un chef-d’œuvre de la musique répétitive (1964), par l’ensemble **Le Balcon** et les musiciens de l’**ESMD** Hauts-de-France – Lille, sous la direction de Maxime Pascal. _**Ballade dans l’au-delà**_ Installation-performance en accès libre proposée par le **Collectif Meute** Les mouvements des participants sont captés et amplifiés pour créer la sensation d’un immense espace vide et humide, paysage fictif des souvenirs et de l’au-delà. _**Les Lecteurs**_ Chorégraphies collectives sous la houlette de **David Rolland** Pas de spectateur assis, tout le monde danse en suivant les indications notées dans un petit carnet distribué à chaque participant ! **Musiques-Fictions** Dans un dispositif immersif imaginé par l’**Ircam**, des textes d’Annie Ernaux et Marie NDiaye dialoguent avec des créations musicales d’Aurélien Dumont et Gérard Pesson. Bienvenue dans le salon littéraire du futur ! **Karlheinz Stockhausen,** _**Der Kinderfänger**_ Extrait de l’opéra _Montag aus Licht_ (1986), ou comment la flûtiste du **Balcon** se transforme en joueur de flûte de Hamelin… **La fabrique d’un opéra** Mini-exposition sur les coulisses de la création du **_Songe d’une nuit d’été_** de Benjamin Britten (représentations du 6 au 22 mai 2022). Programme détaillé sur **opera-lille.fr**

