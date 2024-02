HAPPY CAFÉ À LA MINOTERIE Quai Riquet Gardouch, vendredi 15 mars 2024.

Coach de vie et formatrice en gestion du stress, Gabrielle vous retrouvera pour une nouvelle papote !

Le 15 Mars , elle prendra le temps de parler du temps qui passe trop vite et des astuces pour vous réconcilier avec lui !

=> Accès libre et gratuit .

Début : 2024-03-15 14:30:00

fin : 2024-03-15 15:30:00

Quai Riquet LA MINOTERIE

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

