Happy Birthday Ricky Veauche Veauche Office de Tourisme Forez Est Veauche Catégories d’Évènement: Loire

VEAUCHE

Happy Birthday Ricky Veauche, 20 mai 2023, Veauche Office de Tourisme Forez Est Veauche. Happy Birthday Ricky 96 rue du Gabion L’escale Veauche Loire L’escale 96 rue du Gabion

2023-05-20 15:00:00 15:00:00 – 2023-05-20 23:00:00 23:00:00

L’escale 96 rue du Gabion

Veauche

Loire Veauche Loire EUR 30 30 Concert humanitaire « Happy Birthday Ricky » présenté par l’association « Prendre Gabriel par la main ». terrat.michel42@orange.fr +33 4 77 54 76 91 L’escale 96 rue du Gabion Veauche

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’Évènement: Loire, VEAUCHE Autres Lieu Veauche Adresse Veauche Loire Office de Tourisme Forez Est L'escale 96 rue du Gabion Ville Veauche Office de Tourisme Forez Est Veauche lieuville L'escale 96 rue du Gabion Veauche Departement Loire

Veauche Veauche Office de Tourisme Forez Est Veauche Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/veauche-office-de-tourisme-forez-est-veauche/

Happy Birthday Ricky Veauche 2023-05-20 was last modified: by Happy Birthday Ricky Veauche Veauche 20 mai 2023 96 rue du Gabion L'escale Veauche Loire Loire Office de Tourisme Forez Est Veauche Veauche, Loire

Veauche Office de Tourisme Forez Est Veauche Loire