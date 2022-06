Happy birthday Paul McCartney ! Alençon, 2 juillet 2022, Alençon.

Happy birthday Paul McCartney !

Passage de la Porte de Lancrel Alençon Orne

2022-07-02 – 2022-07-08

Alençon

Orne

Concert/Conservatoire

Du samedi 02 juillet 2022 au vendredi 08 juillet 2022

Le 18 juin dernier, Paul McCartney a soufflé ses 80 bougies. Pour fêter cet évènement, les élèves des classes de théâtre et musiques actuelles et les élèves de l’atelier pop/rock du Conservatoire à Rayonnement Départemental proposeront un spectacle musical et théâtral inédit intitulé Happy birthday Paul McCartney !

Ce biopic rock, entre biographie et fiction, écrit sur mesure par Marine Auriol* et mis en scène par Virginie Boucher-Briand, pour le groupe inscrit dans cette aventure scénique, va célébrer les temps forts de la carrière de l’ancien membre des Beatles en les associant à une douzaine de titres emblématiques.

Deux représentations gratuites sont programmées les 7 et 8 juillet dans la cour carrée de la Dentelle, à Alençon. Elles clôtureront la saison 2021/2022.

*L’ensemble de l’œuvre dramatique de Marine Auriol est représenté par l’agence Althéa des Éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’autrice.

Rencontre avec Marine Auriol

La médiathèque Aveline et le conservatoire s’associent pour vous faire entrer dans les coulisses du projet Happy Birthday Paul McCartney !

Comment s’envisage l’écriture d’une pièce de théâtre ? L’écriture à la commande et la dimension biographique sont-elles des contraintes ou des sources d’inspiration ? Voici quelques-unes des questions auxquelles Marine Auriol, autrice de théâtre, répondra en revenant sur les différentes étapes du projet, le samedi 2 juillet à la médiathèque Aveline. La rencontre sera ponctuée de lectures d’extraits pour vous mettre en appétit quelques jours avant d’en découvrir la version scénique.

Informations pratiques

Rencontre avec Marine, Auriol, autrice de théâtre

Samedi 2 juillet à 10 h 30

Médiathèque Aveline

Happy birthday Paul McCartney !

Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2022 à 20 h 30

Cour carrée de la Dentelle [Alençon]

Informations au 02 33 32 41 72 ou Conservatoire@cu-alencon.fr

Alençon

