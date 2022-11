Happy Birthday – Jazz à New Parth Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Svres

Concert de Jazz à l'occasion de l'anniversaire du Big Band de Parthenay, Jazz à New Parth. Le 10 décembre 2022, le big band de Parthenay, le bien nommé Jazz à New Parth, fête ses 37 swings autour du soleil. Pour l'occasionThe Big Ticket To Swing et la chorale La Croche Cœur sont réunis au Palais de Congrès de Parthenay à 20h30. Venez apprécier ces notes de jazz au cœur de l'hiver, comme un avant-goût de votre festival favori, le Jazz bat la Campagne. Une invitation a faire chalouper vos épaules, au rythme enivrant du Big Band de Parthenay et de leurs illustres invités, entre autres surprises.

