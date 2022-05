HAPPY BEARTHDAY – LE BLACK BEAR FÊTE SES 1 AN Laval, 12 mai 2022, Laval.

HAPPY BEARTHDAY – LE BLACK BEAR FÊTE SES 1 AN Laval

2022-05-12 – 2022-05-12

Laval Mayenne

1 an déja, petit Black Bear est devenu grand !

Pour fêter cette première bougie, le Black Bear vous a concocté un petit programme au top :

Jeudi 12 mai : DRAGOPOLE

Le ton sera donné avec la venue de la dragopole rennaise pour un show Drag Queen, avec en maitresse de cérémonie la grande Eva Porée ! Rendez-vous à partir de 20h30, attention places limitées !!

Vendredi 13 mai : Soirée Holi

On poursuit les hostilités avec une première soirée Dj, menée par la dream team des Total Chatte !!

Prévoyez des vêtements salissants, noirs ou blancs, le thème du weekend c’est Holi !! Poudre colorée et fluorescente, on envoie lumières noires !

Samedi 14 mai : Apéro électronique

Installation en mode apéro électronique, barbecue et musique toute la journée sur la terrasse, on accueille la Baladeuse, caravane Dj de 17h à 21H, mise en onde par la team “Ô temps d’un son”.

Et enfin on conclue tout ça par un incroyable dj set dans le bar avec Lazer Arafat et Juan Karl jusqu’à 1H30.

Le Black Bear fête ses 1 an

blackbearlaval@gmail.com +33 2 44 72 61 13

Laval

