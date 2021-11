Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Le Domaine de la Trésorerie Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Happiness Reflected in Art Le Domaine de la Trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Happiness Reflected in Art Le Domaine de la Trésorerie, 13 novembre 2021, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Happiness Reflected in Art

du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre à Le Domaine de la Trésorerie

90 artistes / 16 pays exposent au Domaine de la Trésorie. Nous espérons vous rencontrer lors de cette exposition.

entrée libre

90 artistes 16 pays domaine de la trésorerie Saint Pryve Saint Mesmin Le Domaine de la Trésorerie 14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-16T10:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T00:00:00 2021-11-17T00:30:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T00:00:00 2021-11-19T00:30:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T18:00:00

