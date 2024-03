Happening pictural avec l’artiste graffeur Yeswoo Musée Edgar Clerc Le Moule, samedi 18 mai 2024.

Happening pictural avec l’artiste graffeur Yeswoo Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée Edgar Clerc Gratuit

L’artiste graffeur Yeswoo prévoit une réalisation artistique sous la forme d’un happening pictural. Il réalisera un tableau d’1 mètre 50 sur 2 mètres, représentatif d’une figure amérindienne, dans un style qu’il affectionne. C’est un personnage en noir et blanc pour l’universalité : il garde la couleur rouge en dominante en rapport avec la culture amérindienne et en rapport avec le combat qu’il faut mener pour éviter que cette culture originelle de la Caraïbe continue d’exister.

Ce portrait sera accompagné de « BONOMTETAR » qui viendront agrémenter et illustrer le portrait. Il choisira aussi le modèle de base en fonction des préférences du public. Ces 2 éléments permettent de garder l’interaction avec le public lors de sa réalisation.

© Yeswoo