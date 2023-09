Happening l’inclusif : un défilé sauvage pour l’inclusivité Place de l’Hôtel de ville Paris, 8 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 08 octobre 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Il est conseillé de vous inscrire afin d’avoir des informations supplémentaires

Un défilé sauvage inclusif pour célébrer la diversité et la tolérance envers soi-même, mais aussi envers autrui.

L’inclusif est organisé par l’association The All Sizes Catwalk et sa Présidente, Georgia Stein, en collaboration avec la Ville de Paris et Mr Jean-Luc Romero, adjoint à la Mairie de Paris, dans le cadre de la semaine de lutte contre les discriminations.

Sous forme de Happening, plus précisément sous forme de défilé sauvage et éphémère, L’inclusif, comme son nom l’indique, célèbre la diversité humaine, qu’importe son apparence, son âge, son histoire, sa culture, son orientation sexuelle, son traumatisme, son handicap, sa maladie, ect… En lingerie ou habillés, sous le thème de l’extravagance, le dimanche 8 octobre prochain à 14h, avec la collaboration de Sans Complexe Lingerie, des centaines de personnes sont attendues pour partager leur combat ou les discriminations qu’ils ont connu.

Harcèlements, moqueries, isolements, violences physiques ou psychologiques, complexes personnels, maladies, handicaps, homophobies, grossophobies, tellement de raisons différentes peuvent vous faire douter de vous et vous faire perdre confiance en vous.

L’inclusif est un moment de partages où l’on célèbre chaque individu, dans toute sa diversité, avec bienveillance et tolérance. Non seulement, L’inclusif peut vous redonner confiance en vous, mais cet événement vous permet de sauver des vies à travers vos convictions et votre message.

Depuis 2018, l’association rassemble des milliers de personnes une fois par an, qui se font entendre dans le monde entier à travers toutes les presses, que se soit à l’échelle nationale, comme internationale. Des médias et des marques se sont vu changer leur stratégie marketing, en apportant une image plus inclusive et body positive. L’association The All SIzes Catwalk et Georgia Stein ont pu collaborer avec plusieurs marques, notamment avec Darjeeling, Sans Complexes, Shein, Facebook, The Body Shop, Pomm’Poire ou encore Kaporal, dans l’élaboration de campagnes inclusives, d’évènements ou de défilés.

Nous avons besoin de vous, de votre participation, de votre voix, afin que l’on vous entende et afin que certaines choses changent.

Vous êtes extraordinaires, ne l’oubliez jamais!

Place de l’Hôtel de ville Place de l’hôtel de ville, Esplanade de la Libération 75004 Paris

Contact : https://www.instagram.com/reel/Cwf1wajMaWk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== https://www.instagram.com/reel/Cwf1wajMaWk/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

L.Photographe Photo prise lors du happening inclusif en 2020