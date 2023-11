Sortie à Hapik Hapik Montigny-le-Bretonneux, 4 janvier 2024, Montigny-le-Bretonneux.

Sortie à Hapik Jeudi 4 janvier 2024, 14h30 Hapik 10 € (sur inscription, 7-12 ans)

Une sortie dans le grand domaine d’Hapik vous est proposée pour commencer l’année dans les hauteurs du site (grimpe, escalade, tyrolienne). Tout pour plaire à vos jeunes.

Rendez-vous à l’accueil d’Hapik. Denis vous accompagnera. Tenue sportive et gourde dans le sac pour les plus assoiffés d’efforts…

Rendez-vous le jeudi 4 janvier de 14h45 à 16h45 au Centre commercial SQY Ouest, 1 avenue de la source de la Bièvre, à Montigny

Tarif : 10€ (sur inscription, 7-12ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T14:30:00+01:00 – 2024-01-04T17:00:00+01:00

escalade tyrolienne