Création de masques HAPIK Centre d’escalade, GINKO Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Création de masques HAPIK Centre d’escalade, GINKO, 11 mars 2023, Bordeaux. Création de masques Samedi 11 mars, 14h30 HAPIK Centre d’escalade, GINKO HAPIK Centre d’escalade, GINKO 90 avenue des 40 Journaux 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00 – 2023-03-11T17:00:00+01:00

2023-03-11T14:30:00+01:00 – 2023-03-11T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu HAPIK Centre d'escalade, GINKO Adresse 90 avenue des 40 Journaux 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville HAPIK Centre d'escalade, GINKO Bordeaux

HAPIK Centre d'escalade, GINKO Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Création de masques HAPIK Centre d’escalade, GINKO 2023-03-11 was last modified: by Création de masques HAPIK Centre d’escalade, GINKO HAPIK Centre d'escalade, GINKO 11 mars 2023 bordeaux GINKO Bordeaux HAPIK Centre d'escalade

Bordeaux Gironde