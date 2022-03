Hapchot Radio Mobile Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Pontonx-sur-l'Adour

Hapchot Radio Mobile local Chantons sous les Pins & Biban 27 rue Lesbordes Pontonx-sur-l'Adour

2022-03-30 10:00:00 – 2022-04-01 18:00:00

Pontonx-sur-l’Adour Landes Pontonx-sur-l’Adour HAPCHOT RADIO est en Radio Mobile du 30 mars au 1er avril à Pontonx ! Venez nous rencontrer, partager des infos, témoigner d’histoires de vie ou encore être notre guide du village ! Atelier radio mercredi 14h-16h

local Chantons sous les Pins & Biban 27 rue Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour

