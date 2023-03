Hapchot Radio Mobile, 19 avril 2023, Ondres .

Hapchot Radio Mobile

Ondres Ondres Landes

2023-04-19 10:00:00 – 2023-04-21 18:00:00

Ondres

Landes

EUR Hapchot Radio Mobile part à la rencontre des dynamiques citoyennes du territoire landais pour encore et toujours recueillir la parole, informer, créer du lien et valoriser les initiatives d’habitant·e·s !

3 jours d’immersion dans une commune des Landes, du Pays Tarusate à la Chalosse en passant par le Cœeur Haute Lande, la Maremne Adour Côte Sud ou encore le Seignanx.

3 jours pour collecter vos récits de vie et pour faire des reportages de lieux et d’associations engagés et incontournables de votre territoire.

« PASSEJADE » : une émission en direct et en public à 18H le troisième jour.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram @hapchotradio

Hapchot Radio Mobile part à la rencontre des dynamiques citoyennes du territoire landais pour encore et toujours recueillir la parole, informer, créer du lien et valoriser les initiatives d’habitant·e·s !

3 jours d’immersion dans une commune des Landes, du Pays Tarusate à la Chalosse en passant par le Cœeur Haute Lande, la Maremne Adour Côte Sud ou encore le Seignanx.

3 jours pour collecter vos récits de vie et pour faire des reportages de lieux et d’associations engagés et incontournables de votre territoire.

« PASSEJADE » : une émission en direct et en public à 18H le troisième jour.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram @hapchotradio

+33 6 98 97 18 42

radio mobile

Ondres

dernière mise à jour : 2023-02-28 par