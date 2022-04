Hapchot Radio Mobile Laluque Laluque Catégories d’évènement: Laluque

Landes

Hapchot Radio Mobile Musée Vie Rurale en Pays Landais 32 Rue du 19 Mars 1962 Laluque

2022-04-27 10:00:00 – 2022-04-29 18:00:00

Laluque Landes Laluque Hapchot Radio Mobile à Laluque puis Lesgor !

3 jours d’immersion pour l’équipe de Hapchot Radio à donner la parole aux habitant.e.s et aux porteur.euses d’initiatives. Émission Har Petar, bilingue franco-gasconne : mercredi à 10h30, musée de la vie rurale Laluque

Émission Passejade : vendredi à 18h au cercle Lou Carriou Lesgor Les émissions sont diffusées en direct et en public. Ateliers prise de son & micro-trottoir :

– mercredi 14h-15h30 à Laluque (au Musée de la vie rurale)

+33 6 98 97 18 42

Musée Vie Rurale en Pays Landais 32 Rue du 19 Mars 1962 Laluque

