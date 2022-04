Hantises et peurs du cinéma fantastique Lançon-Provence Lançon-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lançon-Provence

Hantises et peurs du cinéma fantastique Lançon-Provence, 4 mai 2022, Lançon-Provence. Hantises et peurs du cinéma fantastique Lançon-Provence

2022-05-04 19:00:00 – 2022-05-04

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône Lançon-Provence Conférence de Guy Astic, Président du festival “Tous courts” d’Aix-en-Provence, cofondateur de la librairie “Lagon Noir” à Aix-en-Provence, enseignant de lettres et de cinéma audiovisuel.



Voir un film fantastique, c’est aiguiser l’oeil un peu plus qu’à l’ordinaire, préférer l’ombre et le flou aux contours trop nets, céder à la peur du hors champs comme à celle de la monstration … Le film fantastique +33 4 13 29 02 00 Conférence de Guy Astic, Président du festival “Tous courts” d’Aix-en-Provence, cofondateur de la librairie “Lagon Noir” à Aix-en-Provence, enseignant de lettres et de cinéma audiovisuel.



Voir un film fantastique, c’est aiguiser l’oeil un peu plus qu’à l’ordinaire, préférer l’ombre et le flou aux contours trop nets, céder à la peur du hors champs comme à celle de la monstration … Lançon-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Mairie de Lançon de Provence Provence Tourisme / Mairie de Lançon de ProvenceProvence Tourisme / Mairie de Lançon de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lançon-Provence Autres Lieu Lançon-Provence Adresse Ville Lançon-Provence lieuville Lançon-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Hantises et peurs du cinéma fantastique Lançon-Provence 2022-05-04 was last modified: by Hantises et peurs du cinéma fantastique Lançon-Provence Lançon-Provence 4 mai 2022 Bouches-du-Rhône Lançon-Provence

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône