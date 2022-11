HANTCHA Saucats, 2 décembre 2022, Saucats.

HANTCHA

2022-12-02 – 2022-12-02

D’origine Franco- malgache, je suis le fruit d’un métissage, je suis 2 cultures, 2 terres d’appartenance. Je suis liée à des images de mixité que j’épouse volontiers mais également à des stéréotypes dont je souhaite m’éloigner. Ma musique est l’expression de ce que j’observe depuis cette position et les cascades d’émotions aussi joyeuses que mélancoliques, de sensations aussi lourdes que légères et de questions aussi simples qu’alambiquées qui en découlent. Inspirée du rock et du jazz, j’emprunte les codes de la musique Malagasy pour fabriquer mon univers: le rythme est donné par ma guitare et les harmonies font corps autour de ma voix .

