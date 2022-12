HANTCHA Le Barp, 13 janvier 2023, Le Barp OT Val de l'Eyre Le Barp.

HANTCHA

73 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

2023-01-13 19:30:00 – 2023-01-13

Le Barp

Gironde

Le Barp

EUR Hantcha, alias Hanitra Ralambohavana, garde de son pays d’origine Madagascar un goût actif pour le métissage culturel perceptible à travers son style musical alliant rock, soul et world. Curieux mélange entre énergie & sensibilité, la chanteuse à la voix puissante et sensuelle emprunte les codes de la musique Malagasy pour fabriquer un univers où sa guitare donne le rythme et les harmonies font corps autour de sa voix.

+33 5 57 71 90 94

Bateau Lyre

Le Barp

dernière mise à jour : 2022-12-26 par OT Val de l’Eyre