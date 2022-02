HANSEL ET GRETEL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

HANSEL ET GRETEL
Montpellier, 23 février 2022 – 2022-02-27
Montpellier Hérault
6 EUR

Ne manquez pas « HANSEL ET GRETEL » au théâtre Pierre Tabard !

► Conte traditionnel autour des peurs de l'enfance

Hansel et Gretel sont les deux enfants d'un pauvre bûcheron. N'ayant plus rien à leur donner à manger, la femme du bûcheron décide de les abandonner dans la forêt. Les enfants découvrent alors une merveilleuse maison tout en friandises, qui n'est autre que la demeure d'une sorcière qui attire les enfants pour les manger…

Durée: 45 min
Genre: Conte
Age du public visé : 3 à 12 ans à 10h30

theatretabard@gmail.com +33 4 99 62 83 13 https://beauxartstabard.fr/

