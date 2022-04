Hansel et Gretel Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 8 16 Il était une fois Hansel, un petit garçonnet sa soeur Gretel, les enfants d’un pauvre bûcheron. Craignant la famine, l’épouse de celui ci le convainc de les perdre dans la forêt. Hansel et Gretel sauront-ils échapper aux dangers ?



Mise en scène : Nathalie Hardouin

Avec Florine Demange en alternance avec Camille Agobian, et Rémi Sébastien

