Hansel et Gretel Marseille 15e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Hansel et Gretel Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

2022-05-21 – 2022-05-21 Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

Spectacle de la compagnie Millefeuille



Quelques années plus tard, Hansel et Gretel ont grandi. Ils sont devenus adultes, mais ils semblent perdus, pris au piège de leur propre histoire. Et si tout avait commencé cette nuit-là, la nuit où leurs parents les avaient laissés au pied du petit arbre ?…

Pour mieux comprendre et affronter leurs peurs de “grands”, ils vont rejouer cet épisode de leur enfance avec humour et légèreté, poésie et malice… quitte à réinventer l’histoire !

Incarnant tour à tour un père passif, une Marâtre manipulatrice ou encore une Sorcière grotesque, ils vont se réapproprier leur passé, pour mieux s’en libérer.

Comme un prolongement de l’énergie des enfants, la musique vient soutenir et accompagner leur parcours initiatique tout au long du spectacle.



Tout public à partir de 6 ans

Quand ils étaient petits Hansel et Gretel vivaient avec leurs parents dans la misère et la pauvreté. Un jour que le pain vient à manquer, les parents abandonna leurs enfants dans la forêt.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

