HANSEL ET GRETEL Fécamp, 4 mai 2023

Théâtre le Passage 54, rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

2023-05-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-04

Fécamp

Seine-Maritime

Conte théâtral et musical

Collectif Ubique

Composition, adaptation et mise en scène Audrey Daoudal, Vivien Simon, Simon Waddell

dès 6 ans

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices. Ça vous dit quelque chose ? Laissez-vous donc surprendre par l’adaptation du Collectif Ubique qui s’empare de ce conte célèbre pour en faire une version rythmée à douze instruments où l’alexandrin est à l’honneur.

Scie musicale, théorbe, clarinette, violon… Le trio de comédiens-musiciens change de casquettes et d’instruments à chaque seconde et donne à voir un spectacle poétique et déjanté, mêlant compositions originales et morceaux de répertoire sur instruments anciens et modernes.

• RÉSERVATION ET ACHAT •

– Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

– Par téléphone : 02 35 29 22 81.

– Sur le site internet : www.theatrelepassage.fr

– Par mail : info@theatrelepassage.fr

• VENIR AU PASSAGE •

Théâtre Le Passage

54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr http://www.theatrelepassage.fr/

