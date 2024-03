Hansel et Gretel Espace Paris plaine Paris, mercredi 13 mars 2024.

Du mercredi 13 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mercredi, samedi

de 15h00 à 16h00

dimanche

de 14h00 à 15h00

.Public enfants. payant

Hansel et Gretel, abandonnés par leurs parents dans une forêt ensorcelée ne retrouvent plus leur chemin quand tout à coup ils découvrent une incroyable maison faite de bonbons et de pain d’épices…

Affamés, ils se jettent dessus et la grignotent joyeusement.

Ils ignorent que cette chaumière appartient à une vieille sorcière qui n’a qu’un objectif dans la vie : engraisser les enfants pour mieux les dévorer ! Et elle trouve Hansel fort à son goût.

Mais c’est sans compter sur l’ingéniosité de Gretel qui sauvera son frère et se débarrassera à tout jamais de la sorcière !

Un spectacle amusant, délirant, appétissant, pour petits et grands !

Espace Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015

Contact : https://espaceparisplaine.fr/piece/hansel-et-gretel/

© Pascale Bordet