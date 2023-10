Hänsel et Gretel au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Hänsel et Gretel au Théâtre Douze Centre Paris Anim' Maurice Ravel Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

mardi, jeudi

de 10h30 à 11h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h20

.Public enfants. A partir de 5 ans. payant Tarif plein : 11 euros Tarif réduit : 8 euros Tarif Pass culture 12 : 7 euros Un célèbre conte revisité, en musique, jeu masqué et beaucoup de fantaisie ! Avertis qu’une maison faite de bonbons, de caramels et tartes aux

fraises, se trouvait en pleine forêt, Hänsel et Gretel décident aussitôt

de s’y rendre. Derrière les murs en chocolat habite une drôle d’ogresse

toujours suivie de son joyeux serviteur, le macaron enchanté. Ils

tenteront d attirer les enfants gourmands mais Hänsel et Gretel ont plus

d’un tour dans leur sac ! Un célèbre conte revisité, en musique, jeu masqué et beaucoup de fantaisie ! Après Le diable aux trois cheveux d’or et Le voyage fantastique

d’Hippolyta, la compagnie Les incontournables revient au Théâtre Douze

avec son tout dernier projet, qui ravira tous les publics, petits et

Centre Paris Anim' Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/HANSEL-ET-GRETEL_spect-245.html +33144756032 theatredouze@laligue.org

Compagnie Les Incontournables HANSEL ET GRETEL

