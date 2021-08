Vannes Musée des beaux-arts,La Cohue Morbihan, Vannes Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé Musée des beaux-arts,La Cohue Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Vannes

Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé Musée des beaux-arts,La Cohue, 18 septembre 2021, Vannes. Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des beaux-arts, La Cohue

**Exposition Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé** L’exposition retrace le parcours artistique de cet artiste nourri des avant-gardes de la seconde moitié du 20ème siècle. Son art se fonde sur des notions tels que le souvenir, la perception, la ligne ou encore la couleur. Un livret-jeu permettra aux familles de se divertir tout en visitant l’exposition. Disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Entrée libre / livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Découverte des collections permanentes, des œuvres de la donation Geneviève Asse et de l’exposition temporaire Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé. Musée des beaux-arts,La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Vannes Autres Lieu Musée des beaux-arts,La Cohue Adresse 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Ville Vannes lieuville Musée des beaux-arts,La Cohue Vannes