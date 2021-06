Vannes Musée des beaux-arts Morbihan, Vannes Hans Seiler (1907-1986), l’espace recomposé Musée des beaux-arts Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Dans le contexte artistique du XXe siècle, le peintre suisse Hans Seiler se nourrit de la pensée des avant-gardes, notamment du cubisme et de l’abstraction pour construire son propre langage plastique. Celui-ci, fondé sur des notions tels le souvenir, la perception, la ligne ou encore la couleur, constitue toute l’originalité de son art. Le musée des beaux-arts de Vannes propose une rétrospective du travail du peintre, son cheminement ainsi que les thèmes chers à l’artiste. [Exposition du Musée des beaux-arts, la Cohue de Vannes](https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musees/musee-des-beaux-arts-la-cohue/)

Le musée des beaux-arts de Vannes propose une rétrospective du travail d'un peintre originaire de Suisse, son cheminement ainsi que les thèmes chers à l'artiste. Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne

2021-07-03

