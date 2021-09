Genève AMR / Sud des Alpes Genève HANS KOCH SOLO : « ANTS GO OUT FOR FOOD» AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le dimanche 26 septembre à 18:00

Hans Koch a quitté sa carrière de clarinettiste classique reconnu pour devenir l’un des joueurs d’anches improvisés les plus innovants d’Europe. Il a travaillé avec tout le monde, de Cecil Taylor à Fred Frith, depuis les années 80. En tant que compositeur, il a façonné le son de Koch-Schütz-Studer depuis le début et a également travaillé pour des pièces radiophoniques et des films. Depuis les années 90, il travaille avec l’électronique comme une extension des saxophones/clarinets ainsi qu’avec l’échantillonnage/le séquençage/l’ordinateur portable. En tant que joueur d’anches, il travaille toujours sur son propre vocabulaire et son propre son, ce qui fait de lui une voix unique sur la scène actuelle. [https://www.hansko.ch/](https://www.hansko.ch/) Hans Koch, saxophone soprano

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021.

