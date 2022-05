Hannah Grace (+ Robespierre) Les trois baudets, 25 mai 2022, Paris.

Le mercredi 25 mai 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Tarif unique : 11€

Les Trois Baudets vous proposent deux concerts le 25 mai : Hannah Grace et Robespierre ! Prenez vos places !

Hannah Grace

Des mélodies envoûtantes et paroles touchantes, l’auteure-compositrice-interprète galloise Hannah Grace est prête à fouler les planches et entraîner son public dans un univers lyrique empli de douceurs et de grâce. Hannah sera à Paris pour son tout premier concert français.

Robespierre

Energique, rieur et festif en duo ou en quartet, Robespierre est issue d’une complicité musicale et scénique de plus de 10 ans entre Robin Gentien (guitare) et Pierre Karson (Chant et Harmonica), qui ont partagé la scène et le studio dans de nombreux projets.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/hannah-grace-1ere-partie-tbc-robespierre

