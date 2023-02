Hannah Featherstone SUNSIDE, 3 mars 2023, PARIS.

Hannah Featherstone SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 19:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

A contrepied de la frénésie environnante, Hannah Featherstone habille le silence de sa voix et tisse une musique electro pop contemplative, ciselée et délicate. Son nouvel album « Ode to the Unseen » est une danse entre ombre et lumière, un partage de confidences et de poésie s’ouvrant à un mystère presque sacré.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

