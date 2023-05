Hanina – Chants de noces séfarades Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif normal : 16,00 €



Tarif réduit : 12,00 €



Tarif enfant : 8,00 €

l’Ex-Empire Ottoman : la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie et la

Grèce. Hanina signifie « gracieuse » en judéo-espagnol, et fait référence à

toutes ces femmes juives espagnoles qui trouvèrent refuge dans les pays

de l’Ex-Empire Ottoman à la suite de leur expulsion d’Espagne en 1492. Diverses coutumes y sont évoquées : choix du partenaire, négociation de

la dot, préparation du trousseau, bain rituel, préparatifs de la

cérémonie religieuse… Yaël MORCIANO (Création, Direction artistique, Art Dramatique, Chant) Gkiom Klaval, (Clarinette, Ney, Kaval) Evangelos Vettas (Bouzouki) Nicolas Derolin (Percussionniste) Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/event-details/hanina 01 45 89 99 00 lemandapa@gmail.com https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.centre-mandapa.fr/event-details/hanina

