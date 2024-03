HANIA RANI LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, samedi 23 novembre 2024.

Néo-classical Electronic Experimental AmbientOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Rare femme évoluant dans le monde du néo-classique, Hania Rani crée une musique subtile et sensible. Mélodies romantiques, mélancoliques, atmosphériques, hypnotiques qui donnent une sensation de temps et d’espace illimité, proche de l’univers de Jóhann Jóhannsson, Hauschka…Lorsque Hania Rani a fait son retour ce printemps avec ‘Hello’, premier avant-goût de son nouvel album Ghosts, beaucoup de ceux qui avaient appris à aimer son travail ont dû en être surpris. Surnaturel et pourtant joyeux, sa mélodie espiègle, son éloquent piano Rhodes, ses synthétiseurs scintillants et ses rythmes agiles n’offraient que peu de rapport avec le style néo-classique auquel son premier album solo Esja (2019) est souvent associé. L’utilisation joueuse des voix sur le morceau, son aspect fringant, est également aux antipodes de l’ambiance de Home (2020). Rien de ce qu’elle avait pu enregistrer auparavant ne pouvait laisser présager ‘Hello’, et ce n’est pourtant toujours pas là son aspect le plus marquant. Au contraire, c’est ainsi qu’il ne représente qu’une des nombreuses facettes de Ghosts, son dernier album, ce qui en fait une parfaite initiation au talent surnaturel d’Hania Rani. © W Live

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-11-23 à 20:00

LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald 67