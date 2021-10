HANIA RANI – HOME Château-Gontier-sur-Mayenne, 7 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

HANIA RANI – HOME 2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 21:30:00 Théâtre des Ursulines 4 bie Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Cette jeune compositrice polonaise a grandi à Gdansk (Pologne), entourée de musique et de films. D’abord inspirée par le classique, elle découvre progressivement le jazz et les musiques électroniques, mélangeant ainsi ses sources d’inspirations. Ses compositions pour piano sont nées d’une fascination pour cet instrument et d’un désir d’exploiter ses possibilités sonores, à sa manière. Dans son dernier album « Home », sa voix accompagne le piano et se mêle de sonorités électroniques. Ses mélodies sensuelles, libres et hypnotiques proposent un voyage métaphorique autour des endroits qui deviennent notre maison, parfois par hasard, parfois par choix.

« Le piano frissonnant d’Hania Rani. »

FIP

« Une pop mélancolique basée sur la sensibilité, des voix calmes et un piano éthéré. Dans un article récent, la production de Hania Rani a été décrite comme « une musique sensible pour des temps insensibles », une formule qui reflète parfaitement ce que Rani apporte au monde de la musique. »

europavox.com

A partir de 15 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Hania Rani compose et interprète au piano une musique subtile et sensible. Ses mélodies, tour à tour romantiques, atmosphériques ou mélancoliques, procurent un sentiment de temps et d’espaces illimités.

