HANGMAN’S CHAIR / WORST DOUBT / SANCTUARY Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

HANGMAN’S CHAIR / WORST DOUBT / SANCTUARY Le 106, 21 mai 2022, Rouen. HANGMAN’S CHAIR / WORST DOUBT / SANCTUARY

Le 106, le samedi 21 mai à 20:00

Si le dernier EP « Bus de nuit » arborait déjà une coloration cold wave, jamais on n’a si peu senti les racines hardcore de Hangman’s chair, ni même l’aspect doom présent sur ses disques précédents. Musicalement, la référence au groupe de Robert Smith s’impose et a d’ailleurs inspiré aux Parisiens le titre de leur nouvel LP. Car si doom il y a sur « A Loner », c’est surtout du côté de certains riffs et de l’emphase épique, une forme de gravité réinventée dans laquelle la pesanteur vous tire vers le haut. En ouverture, le hardcore teinté de d’influences death des parisiens de Worst Doubt qui viendront présenter leur nouvel album « Extinction », mais aussi les tout nouveaux venus de la scène normande, Sanctuary, et leur hardcore edge metal.

Location 19.5 € / Guichet 22.5 € / Réduit 16.5 € / Abonnés 13.5 €

Co-production Le 106 / Terrain Vague Le 106 106, quai Jean de Béthencourt, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse 106, quai Jean de Béthencourt, Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen Departement Seine-Maritime

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

HANGMAN’S CHAIR / WORST DOUBT / SANCTUARY Le 106 2022-05-21 was last modified: by HANGMAN’S CHAIR / WORST DOUBT / SANCTUARY Le 106 Le 106 21 mai 2022 Le 106 Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime