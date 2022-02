Hangman’s Chair + Fauxx Saint-Malo, 25 mars 2022, Saint-Malo.

Hangman’s Chair + Fauxx La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte Saint-Malo

2022-03-25 – 2022-03-25 La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Hangman’s Chair [Cold doom / Paris]

Si son dernier EP « Bus de nuit » (novembre 2019) arborait déjà une coloration cold wave, jamais on n’a si peu senti les racines hardcore du groupe en activité depuis 2005, ni même l’aspect doom présent sur ses disques précédents. Hangman’s Chair revient avec un nouvel album, « Loner », à paraître sur Nuclear Beast, dont l’extrait éponyme paru en octobre dernier est une plongée émotionnelle dans l’âme et le cœur des banlieues parisiennes, et annonce une ambiance dense et un live intense.

Fauxx [Darksynth]

Duo réunissant la nature véloce d’une batterie alliée aux machines brutes et claviers composites assujettis à la voix, FauxX cherche avant tout à sortir des sentiers balisés pour explorer des voies sombres à l’horizon pourtant exaltant. En résulte une musique hybride, ambiguë, tiraillée entre ses deux membres et à la fois lourde et abstraire. Âmes sensibles s’abstenir.

La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte Saint-Malo

