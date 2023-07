Camping stage cirque Hangest en Santerre Hangest en Santerre, 17 juillet 2023, Hangest en Santerre.

Camping stage cirque 17 – 21 juillet Hangest en Santerre Sur inscription .500€ .A déduire, sous conditions, la participation de l’état, de la collectivité et de la Caf de la somme. Une participation financière pourra être demandé à la famille

Camp en gestion libre. C’est dans un cadre verdoyant et sous tentes à Hangest en Santerre, que nous accueillons 24 jeunes de 10 à 14 ans sous tentes. Au programme activités initiation cirque et musique

Le camp est délimité et fermé . Il est composé : Tente cuisine équipée avec vaisselle fournie, barnum avec tables et chaises,

Couchage : Le camp est composé de 6 tentes pour une répartition de 3 à 6 enfants par tentes.

Équipements collectifs : blocs de toilettes et blocs de douches, salles de replis.

Les repas se font sur le camping, les enfants participent à l’élaboration de ceux-ci ainsi que sur la gestion globale de la vie quotidienne, le tout accompagnés et encadrés par les animateurs.

Le + : Idéal pour profiter pleinement d’une semaine de camping ! Le cadre est propice à la sensibilisation à son environnement, la découverte de l’art du cirque et des percussions musicales.

De plus, par les espaces à dispositions, les animations et veillées mises en place par l’équipe d’animation, ce sont des atouts indéniables pour proposer des animations ludiques et variés de qualitées.

Ces diverses interventions et partenaires, permettront aux enfants participants aux camps, de découvrir de nouvelles notions peu communes et parfois peu abordable dans leur quotidien.

C’est une véritable découverte et donc nouveauté qu’il leur est proposé.

La Fédération Familles rurales de la Somme, souhaite que le séjour soit un moment d’échanges, de rencontres, de plaisirs, mais aussi de tolérance, de respects pour les enfants. La citoyenneté, le vivre-ensemble et bien sür les valeurs de la République font partie du projet.

Le Séjour doit être avant tout une période de vacances, mais avec un ensemble d’activités sportives, artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement qui va permettre aux enfants, toujours sous forme ludique, d’exploiter leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles.

Dégagé des rythmes scolaires et de ses contraintes ce séjour permettra le développement, la découverte et l’apprentissage de soi, des autres et de la différence entre enfants surtout lorsqu’ils viennent d’horizons nouveaux.

L’ensemble des activités la réglementation des ACM

Hangest en Santerre rue du Quesnel Hangest en Santerre 80134 Somme [{« type »: « email », « value »: « fd.somme@famillesrurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:58:00+02:00

nature culture