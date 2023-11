MACBETH HangArt Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

MACBETH Vendredi 24 novembre, 19h30 HangArt Entrée gratuite uniquement sur réservation

MACBETH

Spectacle offert par la Mairie des 4ème et 5ème arrondissements

Vendredi 24 novembre 2023 à 19h30

Genre : Théâtre Musical

Réservation obligatoire

Entrée gratuite uniquement sur réservation au 04 91 24 61 40

Infos pratiques

Théâtre du Hangart – 106 bis, Bd Françoise Duparc – 13004 Marseille

Transports :

Métro ligne 1, arrêt « Chartreux »

Bus n°6 et 72, arrêt « Brossolette »

Pour en savoir plus

Macbeth, un vaillant guerrier écossais, rencontre trois sorcières qui lui prédisent qu’il deviendra roi. Obsédé par cette prophétie, Macbeth est poussé à commettre des meurtres et à trahir son roi pour accéder au trône. Mais sa soif de pouvoir va le conduire à sa propre perte, dans une spirale de violence et de folie

Teaser du spectacle: https://www.youtube.com/watch?v=LphpGJgKjUg

Adapté, mis en scène et interprété par Philippe Nicaud

