BLANDINE WALDMANN Jeudi 1 décembre, 19h30 HangArt

Gratuit sur réservation

♫RÉCITAL PIANO♫

HangArt 106 bis boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille Marseille 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Blandine Waldmann – Récital de piano

Concert de musique classique offert par la Mairie des 4e et 5e arrondissements

Jeudi 1er décembre 2022 à 19H30

>> Réservation obligatoire

Entrée gratuite uniquement sur réservation au 04 91 24 61 40 (dans la limite des places disponibles)

>> Infos pratiques

Théâtre Le HangArt – 106 bis, Bd Françoise Duparc – 13004 Marseille

>> Le programme de votre concert

SCHUBERT ( 1797-1828)

Impromptu o.p. Posthume 142 no 3 thème et variation

LISZT (1811-1886)

Variation sur motif de BACH » weinen, Klagen,Surgen,Sagen

Pause

LISZT (1811-1886)

Consolations s.172 no 3 et 4

Sonate en si mineur

>> Pour en savoir plus

Blandine Waldmann, une pianiste considérée comme unique dans son aptitude à créer un son approprié à chaque compositeur qu’elle aborde.

https://www.blandinewaldmann.com/

Après avoir étudié parallèlement le piano et le violon, Blandine Waldmann choisit le clavier et se perfectionne auprès de Désiré N’Kaoua puis entre au Conservatoire royal francophone de Bruxelles pour suivre l’enseignement de Dominique Cornil. Lauréate de premiers prix de piano et de musique de chambre, elle est admise au Conservatoire royal néerlandophone de Bruxelles dans les classes d’Alexandre Madzar (piano) et de Daniel Blumenthal et Viviane Spanoghe (musique de chambre). Couronnée de deux masters dans ces disciplines, Blandine Waldmann se perfectionne en participant à différentes master classes en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Italie, où elle reçoit les conseils éclairés de personnalités musicales telles qu’Anne Queffélec, Jean-Michel Damase, Piet Kuijken, Dirk Vermeulen, Christopher Elton, Volker Banfield, Vincenzo Balzani, Eugen Indjic et Eugene Pridonoff.

Cet enseignement complet et diversifié la conduit à se présenter, de 2014 à 2017, à de nombreux concours internationaux, où elle se distingue dans les premières places : premier prix des concours Erik Satie de Lecce, Paolo Barrasso, Le Note Sinfonie, Florestano Rossomandi, Eurorchestra da Camera « Nuovi Interpreti » de Bari, E-Muse d’Athènes, IMKA, Lucia Iurleo, de Matera ; mais aussi American Protégé International Compétition, Bradshaw & Buono International Piano Competition de New York ou encore Grand Prize Virtuoso de Salzbourg. Les salles et festivals d’Europe et des États-Unis lui ouvrent leur scène : Carnegie Hall de New York, Cadogan Hall de Londres, Grande Salle des concerts du Conservatoire Royal et du Wolubilis à Bruxelles, Théâtre de Florence, Théâtre de Corato, Salon des congrès Nicolaus de Bari, Vlaanderen International de Bruxelles, Festival della Valle dell’ Orfento à Caramanico Terme, Nuit du patrimoine de Sarlat…



