HangArt 106 bis boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille

Juliette Drouet – « Si mon nom vit, ton nom vivra » Victor HUGO

Spectacle musical offert par la Mairie des 4e et 5e arrondissements

Vendredi 18 novembre 2022 à 19H30

Entrée gratuite uniquement sur réservation au 04 91 24 61 40

Théâtre Le HangArt – 106 bis, Bd Françoise Duparc – 13004 Marseille

Seul en scène musical et épistolaire, retraçant la vie de l’actrice Juliette Drouet, muse et maîtresse de Victor Hugo, amoureuse transie, mais exprimant son mal-être face à l’emprise de cette liaison.

Présenté par Plein Feux Organisation

Avec Kareen Claire

Mais qui est donc cette orpheline bretonne, qui inspirera la vie et l’œuvre de Victor Hugo pendant 50 ans ?

Elle qui échappe au couvent de son enfance, rompt avec le statut de la femme du 19ème pour devenir une théâtreuse populaire dont la statue trône place de la Concorde, renonce finalement à sa liberté pour vivre cloitrée dans l’ombre du grand homme! Un jour de répétition, Julienne Gauvain alias Juliette Drouet, croise le chemin du Géant. Commence alors un destin stupéfiant !

Tour à tour amante, scripte, collaboratrice et même résistante, elle sauvera la vie du Maître durant le coup d’Etat, organisant son exil, cachant la malle de ses manuscrits. Elle inspirera ses personnages les plus emblématiques. Sans Juliette les « Misérables » n’auraient peut-être jamais existé !

Enfermée de force par Victor Hugo dans ses modestes logements, sans jamais vivre sous son toit, Juliette se livre alors à une folle correspondance de 22 000 lettres ! Eclairant de sa plume un pan inconnu de l’existence d’Hugo, elle nous lègue une incroyable œuvre épistolaire qui fourmille de secrets tant amoureux qu’historiques. Il s’agit bien là d’une quête folle : celle de transformer ce simple statut d’amoureuse en une œuvre d’art en soi. En cela elle devient une artiste, l’auteure d’une œuvre unique, un maelstrom littéraire : Un HYMNE A L’AMOUR.

« Si Vous avez du génie Monsieur Hugo, moi j’ai de l’amour. Toi tu as composé un chef d’œuvre et moi je t’aime. Mais Il me semble en toute modestie que mon œuvre ne sera pas inférieure à la tienne » Juliette Drouet.

Kareen Claire, vraie révélation, incarne à la perfection Juliette Drouet. Elle empoigne son personnage de façon charnelle et vraie, lui donnant corps et voix avec une virtuosité époustouflante dans une véritable comédie musicale de poche qu’elle compose, écrit et interprète en s’inspirant des lettres de Juliette.



