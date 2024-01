CONFÉRENCE-DÉMO EN FAMILLE : « ET SI ON S’APPROCHAIT DU SOLEIL ? » Hangar Y Meudon, samedi 27 janvier 2024.

Venez découvrir, démonstrations à l'appui, la mission spatiale européenne Solar Orbiter qui a récemment été envoyée vers le Soleil. Samedi 27 janvier, 15h00 Hangar Y Gratuit, sur réservation

Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre, sans doute la plus observée et ceci depuis de nombreux siècles. Pourtant, certains aspects de son comportement sont encore mal compris et demeurent l’objet de recherches très actives pour les physiciens solaires.

Venez découvrir, démonstrations à l’appui, la mission spatiale européenne Solar Orbiter qui a récemment été envoyée vers le Soleil afin de résoudre des questions fondamentales sur le fonctionnement de notre étoile et l’impact de son activité magnétique sur l’héliosphère.

Les conférences-démo sont basées sur l’interaction, ce sont des expériences qui combinent manipulations faites avec le public et explications des chercheurs et chercheuses.

Avec Nicole Vilmer, astrophysicienne, spécialisée en physique solaire et météorologie de l’espace, directrice de recherche au CNRS.

Samedi 27 janvier De 15h à 16h

Tout public (à partir de 7 ans)

Cette conférence fait partie du cycle les Échappées inattendues au Hangar Y.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France