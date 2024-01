SPECTACLE : DANSES COSMIQUES Hangar Y Meudon, 21 janvier 2024, Meudon.

SPECTACLE : DANSES COSMIQUES Dimanche 21 janvier, 15h00 Hangar Y

Début : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:30:00+01:00

Le Hangar Y invite chorégraphes, danseurs, compositeurs et chercheurs pour une après-midi dédiée à la danse, à la musique et aux sciences.

Le spectacle « M51 », du nom de la galaxie du Tourbillon, puise ses sources dans l’astrophysique et dans les démarches ludiques d’artistes comme du peintre Gérard Garouste et de l’écrivain Georges Perec.

Dans la nef du hangar, 54 danseurs-interprètes s’amassent progressivement jusqu’à l’explosion. Ce puzzle chorégraphique transporte le spectateur dans un monde, abstrait et coloré, inspiré du cosmos et dont l’apparence est définie par l’énergie des danseurs et leurs interactions.

Une conversation, pour comprendre le processus de création, vient ponctuer les deux représentations. L’après-midi se conclut par un DJ set planant pour s’approcher toujours plus près des étoiles.

PLUS D’INFORMATIONS

Performances à 15h et à 16h30

Avec les compagnies RO/ZE, Osmium et Danse en Seine

Conversation à 15h30

Avec Emmanuelle Simon, Orianne Vilmer, Nicole Vilmer

DJset à partir de 17h30

Avec Baptiste Lagrave

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France