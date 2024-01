Cycle de conférence « Face au soleil » Hangar Y Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Fin : 2024-03-02T17:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00 DÉCOUVREZ LE PROGRAMME ! Samedi 13 janvier – 17h à 18h

« À la poursuite du Soleil, de Jules Janssen à nos jours »

Intervenant : Jean-Marie MALHERBE, Astronome à l’Observatoire de Paris-PSL Samedi 3 février – 17h à 18h

« Soleils éclipsés, de Concorde 001 aux exoplanètes »

Intervenant : Pierre LÉNA, professeur émérite de l’Université Paris Cité, membre de l’académie des sciences Samedi 2 mars – 17h à 18h

« Sous le souffle du Soleil »

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

