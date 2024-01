Atelier pour enfants : les Petits Explorateurs du Hangar Y Hangar Y Meudon, 6 janvier 2024, Meudon.

Atelier pour enfants : les Petits Explorateurs du Hangar Y 6 janvier – 20 avril, les samedis Hangar Y Sur réservation

Début : 2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T16:00:00+01:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T16:00:00+02:00

Qu’est-ce que la lumière ? Quelle est la différence entre la lumière du soleil et celle d’une lampe de poche ? Quelles sont les propriétés qui font de la lumière une des forces les plus importantes de l’Univers ?

Définir les propriétés de la lumière

La lumière est produite par différentes sources, les enfants les découvrent. Ils vont également comprendre que la lumière n’est pas de la matière et se compose de différents rayons.

Expérience # 1 : Les différentes sources de lumière

Comprendre ce qui compose la lumière

Cette expérience permet aux enfants d’observer la lumière provenant de différentes sources et de comprendre qu’elle n’est pas toujours composée de rayons identiques.

Expérience # 2 : A fond les photons

Comprendre la création de la lumière

Dans cette partie démonstrative, les enfants observent le phénomène physique permettant la création des photons.

Expérience #3 : La pêche aux photons

Concentrer ou séparer la lumière

Les enfants manipulent des objets permettant de rassembler ou séparer le spectre de la lumière.

Expérience #4 : Le sabre laser

Comprendre les différents types de rayons lumineux

Le laser utilisé pour l’atelier est un rayon infrarouge, comme la télécommande du téléviseur. On utilise le laser pour prouver que sans matière la lumière est invisible.

Expérience #5 : Ombre et lumière

Comprendre les ombres

En absorbant la lumière avec différentes couleurs, les enfants s’interrogent sur la relation entre la matière, ses couleurs et la lumière.

Expérience #6 : Black and white

Comprendre l’interaction entre la matière et la lumière

Le professeur démontre aux enfants comment la lumière peut créer un mouvement !

Expérience #7 : UVA, UVB, UVC

Comprendre l’interaction les rayons UV et la matière

Les enfants vont observer comment certaines matières réagissent aux UVs et pourquoi il faut s’en protéger.

Hangar Y 9 avenue de Trivaux Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

